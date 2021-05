La petizione sull'ospedale Parini che divide la maggioranza approda in Consiglio Valle

L’ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Valle, convocata in via ordinaria nonché in sessione europea e internazionale, mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, è stato integrato da cinque punti.

L'Aula tratterà la petizione popolare 'Progetto salute 2030', depositata in Consiglio il 15 febbraio, sottoscritta online da 585 cittadini ed esaminata congiuntamente dalla terza Commissione 'Assetto del territorio' e dalla quinta 'Servizi sociali'.

In discussione ci sarà poi il disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale il 3 maggio, che modifica la norma regionale n. 5/2021 sulla sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Relazionerà in Aula il consigliere Antonino Malacrinò, Presidente della seconda Commissione 'Affari generali', che lo scorso 7 maggio, sul provvedimento ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Sono anche state iscritte due interrogazioni a risposta immediata: la prima, del gruppo Pour l'Autonomie, chiede notizie della nomina dei componenti della Commissione Paritetica; la seconda, presentata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, chiede chiarimenti in merito alla chiusura del bilancio 2020 dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta con un utile di esercizio.

Infine, il Consiglio esaminerà, in sede di seduta europea e internazionale, le linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione per la 16a Legislatura, su cui la prima Commissione 'Istituzioni e autonomia' il 6 maggio ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Lega VdA.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 74 oggetti.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).