9 Maggio Festa della Mamma, Poste celebra il mondo femminile

Sono 40 le donne con incarico di responsabilità nella Valle d’Aosta che operano al servizio della rete più capillare d’Italia e sempre più orientata ai bisogni dei cittadini, ma nel complesso sono ben più di un centinaio.

Un appuntamento speciale per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa. Poste Italiane vuole sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo. Le cartoline potranno essere acquistate presso lo Sportello Filatelico di Aosta Ribitel

La presenza femminile in Valle d’Aosta ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Per il secondo anno consecutivo Poste Italiane è presente nel Bloomberg Gender Equality Index (GEI), l’indice di riferimento mondiale sulla parità di genere e ha conseguito la certificazione “Top Employer”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane.

La certificazione del Top Employers Institute premia l’impegno di Poste Italiane, che ha da tempo inserito in modo strutturale le tematiche ESG (Environmental, Social and Governance) all’interno delle sue strategie aziendali poiché promuovere una cultura di impresa inclusiva, finalizzata a conciliare lavoro e vita familiare non è soltanto un modo per investire nel capitale umano e nel futuro dell’azienda, ma rappresenta una condizione necessaria per affrontare con successo le sfide del mercato e continuare a creare valore nel tempo.