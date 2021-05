Solo 11 casi positivi tra i 1500 dipendenti della Cogne Acciai Speciali

Attualmente, sono 11 i casi di positività tra i 1050 dipendenti della CAS (pari all’1,05 per cento) e 21 coloro che sono in isolamento fiduciario.

La società evidenzia che da ottobre 2020 a oggi, giovedì 6 maggio 2021, nello stabilimento di Aosta, sono stati sottoposti a test antigenico 39 lavoratori che hanno manifestato sintomi durante l’orario di lavoro.

Di questi sono risultati positivi al test 4 dipendenti, che sono stati quindi segnalati alle autorità sanitarie locali per il test molecolare di controllo. Soltanto la conferma della positività è stata oggetto di comunicazione da parte del medico competente dell’Azienda alle autorità sanitarie locali, per l'inserimento dei dati sulla piattaforma regionale e per il seguito di competenza da parte dei medici di Sanità pubblica.

Si segnala che da inizio pandemia, vi è stato un unico episodio per il quale l’Azienda ha ritenuto opportuno attivare ulteriori misure preventive e contenitive, come peraltro stabilito dal protocollo sanitario Covid adottato dalla Cogne per far fronte all’emergenza, quando 6 lavoratori, appartenenti alla stessa area, sono risultati positivi ad un test molecolare.

Test che non è però stato effettuato all’interno dello stabilimento, poiché i dipendenti hanno manifestato i sintomi al di fuori dell’orario di lavoro. In quel caso, come già avviene periodicamente da inizio emergenza e in maniera preventiva, sono stati sanificati, con una soluzione composta da 1000 ppm di cloro (disinfettate indicato dalle circolari ministeriali e in uso in ambienti sanitari), le postazioni e i macchinari utilizzati dal personale.