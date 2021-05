Verso definizione progetto messa in sicurezza frana Quincinetto

Si riunirà il 27 maggio la commissione tecnica che dovrà definire progettazione e finanziamento dei lavori per mettere in sicurezza la frana di Quincinetto (Torino) che, da anni, incombe sull'autostrada A5 Torino-Aosta. A darne notizia il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta: "Purtroppo il movimento del fronte franoso non si è mai interrotto. La frana minaccia tutta la zona, da Baio Dora a Pont Saint Martin, e potenzialmente anche la ferrovia e l'abitato di Quincinetto".



L'anno scorso, in via precauzionale, è stata chiusa diverse volte l'autostrada tra i caselli di Quincinetto e Ivrea. "Nuove chiusure sono insostenibili per i Comuni della zona - ammonisce Avetta - che non possono sopportare il traffico pesante dell'autostrada. C'è un prioritario problema di sicurezza che si aggiunge agli enormi danni di natura economica e sociale in caso di nuova interruzione dei trasporti con la Valle d'Aosta". Per questo Avetta ha chiesto all'assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Marco Gabusi "soluzioni definitive".