La Valle d'Aosta appena sopra la media nazionale per seconda vaccinazione e monodose

La Valle d'Aosta e' ancora una volta nella bassa classifica nella lotta al covid. Luca Fusaro, infatti, dimostra che i vaccinati con seconda inoculazione o monodose sono soli il 12,6%; appena sopra alla media nazionale ma molto lontana dal Molise che è al 16,24; quattro punti in più della nostra regione.

Spiega il dottor Luca Fusaro: "Sia la Protezione Civile sia ovviamente anche i vari telegiornali fornivano un dato sbagliato riguardante i nuovi positivi, erroneamente davano la differenza degli attualmente positivi di oggi con quella di ieri, mentre il dato è derivante dalla differenza dei casi totali fino ad oggi meno quello fino al giorno precedente.

Ultimamente leggo tante percentuali sulle vaccinazioni ma sbagliano la platea di riferimento ossia al posto del totale della popolazione devi inserire quella interessata dal fenomeno in questo caso la vaccinazione ossia, al momento, coloro dai 16 anni in su (c'è in corso uno studio per i ragazzi tra i 12 ai 15 anni). Quindi la reale percentuale di persone vaccinate è più alta".

A lato l'unico grafico elaborato dall'analista.