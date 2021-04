Sono 61 i nuovi casi Covid in Valle su 203 persone testate

Stabile la curva dei contagi nella nostra regione: sono stati 61 nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi al Covid-19 rilevati nella nostra regione a fronte di 203 persone sottoposte a tampone.

Non è stato registrato nessun decesso, pertanto il totale delle vittime resta di 455 (223 uomini e 232 donne).

E' quanto riportato nell'ultimo bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. I guariti sono 47 e i contagiati attuali sono saliti a 764, ovvero 14 più di ieri.

Diminuito però il numero dei pazienti ricoverati all'ospedale Parini: sono 51 (ieri erano 57), di cui sette in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sanitario restano 713 persone.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 399 controlli senza elevare sanzioni per violazioni alle norme antipandemia.

E la Presidenza della Giunta in una nota fa sapere che i dati dei contagi portano la Valle d’Aosta a superare di poche unità il limite di 250 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni. Tutti gli altri principali parametri, a partire dall’indice Rt, continuano a migliorare: per questo la Regione ha inviato alla Cabina di regia una nota nella quale è stato chiesto di tenere in considerazione l’andamento generale dell’epidemia in Valle, oltre all’incidenza che è rimasta sotto la soglia di 250 fino a tutta la scorsa settimana.