Donnas: Inaugurata Piazza XXV Aprile uno spazio colorato con tanti disegni

Alla realizzazione hanno collaborato alcuni giovani artisti locali che nelle settimane precedenti a suon di pennellate hanno reso l’intera piazza davvero bella e colorata. Durante l’inaugurazione c’è stato anche spazio per tutta una serie di domande che i bambini hanno rivolto ai rappresentati del Comune presenti per l’occasione. La piazza così colorata è stata chiamata dei giovani artisti “Parco Gioca l’Arte”.

All’inaugurazione hanno presenziato il Sindaco Amedeo Follioley, il Vicesindaco Matteo Bosonin, l’Assessore Maurizio Pitti, la Dirigente Scolastica Stefania Girodo, la Presidente del Consiglio Comunale Diana Clos e le maestre referenti del progetto Federica Fantolin e Chiara Nicco. Dopo il taglio del nastro il Sindaco ha dichiarato “come amministrazione siamo contenti di questa bella iniziativa, uno spazio colorato dedicato ai più piccoli e alle scuole, un raggio di sole in un momento difficile come questo”. Anche la Dirigente ha voluto complimentarsi con i promotori “vorrei che questo spazio sia un bel luogo anche per le generazioni future”.

Dopo i discorsi più istituzionali si è passati alle vere e proprie prove pratiche con il Sindaco che gioco per gioco si è soffermato provandoli personalmente sotto la guida attenta dei bambini presenti. L’iniziativa, che ha visto coinvolti i ragazzi dell’ultimo anno della materna e la classe prima della primaria, rientra in un progetto promosso dal Celva “La commune à l’école” dove scuole e Comune collaborano in un percorso di educazione alle regole e alla cittadinanza.

Tutto è partito da un’idea: “perché non coloriamo gli spazi davanti a scuola e disegniamo dei giochi”. Da lì si è cominciato a lavorarci: quali giochi disegnare, dove, come, quali colori, a chi chiedere il permesso, dove prendere i colori, da chi farci aiutare… Insomma dall’idea al prodotto finale passando per le autorizzazioni e il progetto. Il tutto fatto dai ragazzi con la supervisione delle loro insegnanti.