Aosta: L'opinione di Paolo Laurencet; Il nuovo polmone smorto e parco discarica

Nuovo polmone verde per Aosta. Non sono in grado nemmeno di gestire il verde che già abbiamo in città e vogliono creare altri parchi. È la stessa logica della pista ciclabile: abbiamo le strade piene di buche, non hanno le risorse economiche per sistemare il manto stradale e però vogliono a tutti costi realizzare la ciclabile. Come se la stessa non fosse parte integrante delle vie cittadine. Le aree verdi e i parchi cittadini sono in queste condizioni e quindi facciamone un altro ancora più grande togliendo spazio allo sport.