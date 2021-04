Salute e sostenibilità: la ricerca del giusto equilibrio

La sostenibilità ambientale è un fattore di cui l’uomo ha imparato a tener conto sempre di più negli ultimi decenni, con risvolti nelle attività più disparate.

Spesso si tende a vedere il rispetto della natura come un sacrificio necessario, ma sarebbe più giusto pensare che in realtà l'ecosostenibilità è perfettamente compatibile con uno stile di vita improntato anche sul benessere dell’essere umano, in un meccanismo in cui vincono tutti i componenti dell’ecosistema Terra. Vediamo dunque come si possono mettere in pratica dei comportamenti che siano favorevoli sia all’ambiente che a sé stessi.

Il rapporto con l’alimentazione

Scegliere con cura ciò che si mette sulla tavola è sicuramente uno dei passi più importanti verso uno stile di vita che sia più sostenibile per l’ambiente. Dal punto di vista dell’alimentazione ci sono diversi aspetti che hanno un forte impatto sulla natura, come succede con gli sprechi di cibo: per produrre alimenti bisogna inevitabilmente sfruttare il nostro ecosistema e, più li si butta via, più bisognerà mettere sotto pressione le risorse a disposizione.

La migliore soluzione in questo senso è l’utilizzo di cibi surgelati, che sono in grado di ridurre gli sprechi alimentari addirittura del 47% dato che possono essere conservati più a lungo e di conseguenza consumati per intero - producendo quindi meno scarti - e con scarso utilizzo di risorse.

Inoltre, questi tipo di alimenti sono ormai realizzati con ingredienti attentamente selezionati, genuini e di qualità: non hanno nulla da invidiare ai cibi freschi e possono essere ordinati in tutta comodità, visti i servizi di consegna a domicilio esistenti con cui arrivano i surgelati a casa. Un altro aspetto problematico dal punto di vista dell’alimentazione sono gli allevamenti intensivi di carne: mangiare alimenti provenienti da questo tipo di impianti vuol dire sostenere una modalità produttiva tra le prime al mondo per quanto riguarda le emissioni di gas serra, per non parlare dell’effetto sul suolo e sugli habitat naturali.

Il rapporto con la natura

Al di là dell’alimentazione, sono diversi gli aspetti della vita umana che possono essere rivolti al raggiungimento di un equilibrio con la natura e che sono inevitabilmente legati tra loro. La riduzione dei consumi di energia, ad esempio, è un obiettivo molto importante e che si può conseguire su diversi livelli: sia con comportamenti virtuosi nelle nostre abitudini quotidiane, come utilizzando elettrodomestici con un’alta classe energetica, ma anche puntando alla riduzione di sprechi. In questo senso, la raccolta differenziata è fondamentale perché consente di riutilizzare i materiali e quindi di produrne di meno, con un minor dispendio di risorse. Esistono poi iniziative ecologiche, come i divieti temporanei di circolazione per le automobili nei centri cittadini con l’obiettivo di diminuire le emissioni nell’aria. Il tema ambientale è in sintesi legato a più aspetti della salute delle persone ed è importante non perdere di vista l’obiettivo di equilibrio salutare, così da fare del bene sia alla propria esistenza che all’ecosistema con i propri comportamenti di tutti i giorni.