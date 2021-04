Excellent de Place Deffeyes 2020-2021: Marquis e Bertscky vanno in finale

Per una incollatura il consigliere Pierluigi Marquis ha avuto la meglio sul suo segretario di partito Carlo Marzi.

L’ex presidente della Regione, Marquis, ha ottenuto 197 pari al 32,2% dei voti. Il suo compagno di scuderia, l’assessore Carlo Marzi si è fermato a 196 voti che equivalgono ad un 39% dei votanti.

Senza storia l’eliminatoria in casa Alliance Valdôtaine. L’assessore Luigi Bertschy con il 20,3 per cento, pari a 102 voti ha lasciato alle sue spalle e all’ultimo posto in termini di consensi Albert Chatrian che si è fermato ad un innocuo 1,4% che equivale a 7 voti.

Al termine delle eliminatorie, una per ogni gruppo presente in Consiglio Valle, i primi classificati, uno per genere, accederanno alla finale per conquistare il premio Excellent de Place Deffeyes 2020-2021