Domani domenica 18 aprile saint Parfait

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 18 aprile

Aosta, Chiesa parrocchiale dell'Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 15.30

S. Cresime

Lunedì 19 aprile

ore 9.30

Riunione in videoconferenza del Collegio dei Consultori



* la celebrazione delle S. Cresime è stata sospesa nel periodo di "zona rossa"

allo scopo di ridurre le occasioni di assembramento

Le Messager Valdotain ricorda domenica 18 aprile saint Parfait

La Chiesa celebra Madonna dell'Arco

La Beata Vergine Maria è venerata con il titolo di Madonna dell’Arco nell’omonimo santuario situato a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli e diocesi di Nola, retto dai padri Domenicani. Si tratta di uno dei maggiori poli della devozione mariana in Campania. L’immagine che lì è custodita sanguinò prodigiosamente il 6 aprile 1450, Lunedì di Pasqua, e fu oggetto di numerosi altri fatti singolari. Il santuario, costruito a partire dal 1593, è meta di pellegrinaggi da tutta la Campania specie il Lunedì di Pasqua, quando le associazioni dei “fujenti” o “battenti” vi si riversano in massa nell’anniversario del primo prodigio.

