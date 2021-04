Domani Topa Day 2021, In Italia vivono 240 milioni di ratti e topi

Si celebra domani la decima edizione del "Topa Day" la giornata di tutela dei 240 milioni di topi e ratti che vivono in Italia, di cui oltre due milioni si calcola alberghino in Valle d'Aosta.

Secondo una statistica messa a punto alcuni anni fa nel nostro paese ci sono 4 topi per ciascun abitante. I topi in questi anni pur diventando sempre più un animale da compagnia sono ancora oggi sottoposti a crudeli avvelenamenti di massa che vengono chiamate derattizzazioni ma che in realtà sono degli avvelenamenti di massa che vedono i topi ed i ratti morire tra dolori atroci, una brutta morte che riguarda ogni anno almeno due milioni di topi, ma anche migliaia di animali di altre specie che mangiano i bocconi avvelenati lasciati in giro dai topi.

I topi sono animali estremamente intelligenti, ed è dimostrato che possono convivere senza alcun problema con l'uomo se ben curati e vaccinati dalle loro malattie possono vivere in alcuni casi anche 5 anni e ci sono prove che dimostrano la loro particolare affettuosità nei confronti degli umani ed anche di altre razze di animali.

Ad oggi sono circa 130.000 i topi che vivono nelle case degli animali come animali da compagnia, ma purtroppo va costatato che sono ancora centinaia di migliaia i ratti ed i topi usati nella sperimentazione animale e nella vivisezione non solo in Italia ma in tutta Europa e spesso per loro non c'è alcun riguardo e la maggior parte di essi vengono uccisi soffocandoli nelle camere a gas dopo essere stati sottoposti spesso a dolorosissimi esperimenti.

"Il topa day non è una ricorrenza goliardica- scrive in una nota l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA- ma una giornata che vuole essere un momento di riflessioni su questi animali, noi domani metteremo il focus proprio sui topi e sui ratti per far capire che sono animali intelligenti che non meritano questo assurdo sterminio".