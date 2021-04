Paralisi al Drive-in tamponi alla Pepinière, ore di attesa e la Usl si scusa

"Quattro ore e 50 minuti per fare tampone con prenotazione. Top! Vado a cercare di recuperare la giornata"; "Vergognatevi, abbiamo fatto i salti mortali per trovarci qui puntuali e siamo in attesa da oltre tre ore...come se non avessimo impegni di lavoro o incombenze familiari...". Sono solo due dei tanti commenti apparsi oggi martedì 6 aprile sui profili Fb dei valdostani che si sono recati al 'Drive-in tamponi Covid' all'Espace della Pepinière di Aosta.

Per qualche motivo chiarito in parte solo dopo molte ore il sistema non ha funzionato: dalle 11 i tempi per l'espletamento del tampone si sono allungati a dismisura e si è formata una coda di auto ben oltre l'area dell'Espace; gli orari degli appuntamenti sono saltati in aria e i prenotati per il test hanno trascorso ore ed ore in coda nelle loro auto, tra telefonate e imprecazioni.



“L’Azienda intende scusarsi con gli utenti per il disagio - ha scritto in una nota la dirigenza della Usl Vda nel pomeriggio - oggi sono stati eseguiti al Drive-In della Pépinière d’entreprises di Aosta 775 tamponi: 431 test antigenici e 344 molecolari. Tra questi, alcune donne in gravidanza e molti pazienti in situazione di pre-ricovero. A queste persone è stata data la precedenza. Purtroppo, si sono verificati alcuni ritardi, dovuti anche al forte vento che ha creato problemi ad una tenda, limitando l’operatività della struttura. Il problema è stato risolto”.

Conclude la nota di scuse: “Inoltre si è voluto dare assoluta priorità alla campagna vaccinale, non distogliendo risorse da quella prima missione”.