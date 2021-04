Un 'super' Comitato per affrontare i problemi della zootecnia

Organismo richiesto dal mondo dell'allevamento valdostano, è stata formalizzata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Davide Sapinet, la nascita del Comitato tecnico zootecnico e lattiero-caseario.

Dovrà garantire un raccordo tra tutte le realtà che vi operano per programmare nuovi interventi e analizzare le problematiche del comparto. Fanno parte del Comitato, oltre ai referenti dell'assessorato, i rappresentanti delle associazioni di allevatori Arev e Anaborava, il Consorzio produttori e tutela della Dop Fontina e l'Institut Agricole Régional.

"I settori zootecnico e lattiero-caseario rivestono un ruolo strategico non solo all'interno del comparto agricolo locale, ma anche per l'intera economia regionale e tante sono le difficoltà che stanno affrontando", sottolinea l'assessore Sapinet. "È necessario - prosegue - assicurare un lavoro comune tra tutti gli enti e le associazioni che operano a vario titolo in questo ambito, non solo per la funzione di raccordo tra le diverse esigenze, ma anche per far convergere le diverse competenze nell'individuazione delle soluzioni più adeguate, percorribili ed efficaci".