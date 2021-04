A fuoco il Centro accoglienza rifugiati di Verres, evacuate case vicine - AGGIORNAMENTI

Aggiornamento delle ore 18,20

Il tetto della palazzina è crollato; i danni sono elevatissimi e hanno coinvolto anche se in minima parte l'ambulatorio pediatrico del dottor Fabio Bagnasco che si trova al piano terra dell'edificio. L'evacuazione delle case circostanti è avvenuta con rapidità e senza problemi; non risultano feriti o intossicati né tra i migranti ospiti del Cas ne tra il vicinato.

Il fatto (ore 16,30)

E' in corso un massiccio intervento dei Vigili del fuoco a Verres, nella centrale via Duca d'Aosta, dove per cause da accertare ha preso fuoco la palazzina che ospita il Centro di accoglienza straordinaria-Cas che ospita rifugiati africani. Le fiamme si sarebbero sviluppate nel sottotetto e da lì in poco tempo si sarebbero estese alle altre stanze.

La struttura si trova in una via centrale del paese, in mezzo ad altri fabbricati densamente abitati ed è possibile l'evacuazione delle case vicine. Al momento non risultano feriti o intossicati, ha fatto sapere il sindaco, Alessandro Giovenzi, che si è prontamente recato sul posto, dove operano Vigili del fuoco professionisti del Comando di Verres e volontari del locale distaccamento, insieme a carabinieri e Corpo forestale.

Si tratta del quinto incendio di fabbricato (sesto generale) sviluppatosi in Valle in meno di due settimane. Seguono aggiornamenti.