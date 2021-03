I sindaci in Cattedrale hanno commemorato i valdostani morti con il coronavirus

"Portiamo davanti al Signore la storia di quanti sono morti a causa del virus e il dolore dei loro cari". Sono parole pronunciate dal Vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, durante la Messa celebrata martedì 30 marzo in Cattedrale per ricordare le 424 vittime del Covid-19 nella nostra regione, alla quale hanno partecipato i 74 sindaci dei comuni della Valle.

"Era nel mio animo da tempo - aveva spiegato il Vescovo accogliendo la proposta del Celva, il Consorzio dei sindaci - una celebrazione pubblica per tutte le vittime della pandemia e di invocazione a Dio per le loro famiglie e per tutti coloro che hanno lavorato e lavorano in diversi ambiti per curare e accompagnare le persone colpite dalla malattia e dalle sue conseguenze sociali".

Le misure antipandemia non hanno consentito una partecipazione di massa alla celebrazione ma la presenza dei sindaci valdostani, come ha sottolineato Monsignor Lovignana, ha assicurato una rappresentanza dell’intera popolazione.