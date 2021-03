L’Usl ingaggia Dora, un’intelligenza artificiale per le prenotazioni vaccinazioni anticovid

Si tratta di un sistema telematico di intelligenza artificiale (che si migliora apprendendo dalle risposte) – “battezzato” con il nome Dora – in grado di contattare gli utenti interessati alla campagna vaccinale anti Covid, di sottoporre loro alcune domande, di ricevere ed elaborare le risposte dell’utente e, se necessario, di condurre l’interlocuzione finalizzata all’acquisizione delle informazioni utili per portare a buon fine il processo di prenotazione o di raccolta dei contatti utili per le comunicazioni fra Azienda Usl e l’utente. E' quanto spiega l'azienda sanitario.

L’assistente virtuale Dora viene impiegato in considerazione dell’elevato numero di utenti da prenotare. Dora contatterà telefonicamente l’utente dalle 8.30 alle 19.30, provando fino ad un massimo di 5 volte in caso di non riuscita della telefonate. C'è da sperare che Dora crei meno confusione delle intelligenze umane.

Dora si presenta, chiede l’assenso alla campagna vaccinale informa il cittadino sulle normative per la tutela della privacy, in termini di legge e poi verifica l’identità dell’utente (è possibile fornire le informazioni richieste anche per conto terzi).

Nel caso di richiesta contatto, Dora invita il cittadino a fornire un numero di cellulare e/o la mail attraverso cui ricevere informazioni sulla futura prenotazione.

Nel caso di prenotazione già definita Dora invita a confermare la prenotazione, indicando data, ora e sede della vaccinazione programmata. Se l’utente risponde in maniera affermativa, la prenotazione va a buon fine e la chiamata si conclude.

Se, invece, l’utente vuole modificare la data, l’assistente virtuale Dora propone una seconda opzione.

Al termine della chiamata, Dora fornisce anche alcune informazioni utili, e ricorda all’utente di portare con sé, il giorno della vaccinazione, la propria tessera sanitaria e il consenso informato, che è scaricabile dal sito Usl o dal Portale Vaccini e che deve essere firmato in sede di vaccinazione, il giorno stabilito, al momento dell’accettazione.