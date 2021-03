Dondeynaz 'Onorare oggi e sempre i caduti per la pandemia. Per loro dobbiamo costruire un Paese migliore'

Onorare sempre i caduti per la pandemia, gli anziani e le famiglie colpite, chi ha perso occupazione, quanti lottano dal proprio posto di lavoro contro il virus. Per loro dobbiamo costruire un Paese migliore. Uniti ne usciremo. Jean Dondeynaz, segretario generale Cisl VdA, come il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, commenta le inziative e la Giornata Nazionale in memoria di tutte le vittime dell' epidemia da coronavirus.