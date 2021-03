Violenza sessuale su nipote di sette anni, condannato 40enne valdostano

Dopo il caso che fece scalpore nel 2018, quando un 26enne confessò lo stupro della nipote 12enne, ancora una condanna in Valle d'Aosta nei confronti di uno zio violentatore. A subire le brame sessuali di un 40enne (generalità coperte per tutelare la minore) è stata questa volta la nipote di appena sette anni; l'uomo è stato condannato in udienza preliminare in rito abbreviato dal gup di Aosta Davide Paladino a cinque anni di carcere (pena richiesta dal pm Manlio D'Ambrosio); l'accusa era di violenza sessuale, sempre respinta con forza dall'imputato.

La bambina aveva confidato l'accaduto a una compagna di scuola, che a sua volta l'aveva riferito alla propria madre. Così la vicenda è arrivata al dirigente scolastico, che ha contattato i genitori della piccola. La testimonianza della presunta vittima è stata raccolta con un incidente probatorio, durante quindi la fase delle indagini.

Le sue dichiarazioni, unica prova dei fatti, sono risultate credibili dagli inquirenti e quindi poi anche dal giudice. Gli episodi contestati sono due, entrambi avvenuti a casa dello zio, il primo verso l'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 e l'altro nella primavera del 2019.