Nuova struttura di terapia intensina, finalmente attivato un ospedale covid atteso dallo scorso anno

La struttura ha uno sviluppo di 420 metri quadrati, è collegata direttamente all’edificio ospedaliero e prevede la presenza di 10 postazioni di terapia intensiva (Rianimazione) e colma una grave lacuna del sistema sanitario valdostano che dallo scoro anno poca attenzione ha prestato alla problematica.

Inizialmente e in via provvisoria saranno trasferiti i 7 pazienti non positivi al Covid-19 dal reparto di Rianimazione. Il ricovero dei pazienti Covid positivi o negativi nel “Triangolo” oppure nel reparto di Rianimazione sarà decisa in base all’andamento del picco pandemico e al numero di pazienti.

La nota dell'Usl spiega, ancora, che n questa fase, sulla base del picco epidemico, risulta più appropriato e prudente, riservare la Rianimazione ai pazienti Covid-positivi, in considerazione del fatto che tale reparto ha una maggiore capienza di posti.

La posa dei moduli della struttura modulare “Triangolo” è iniziata il 27 gennaio. Gli allestimenti interni, le opere di installazione delle apparecchiature elettromedicali e i relativi collaudi sono terminati il 19 marzo; gli ultimi controlli nella giornata di giovedì scorso. La nuova struttura di Terapia intensiva (il “Triangolo”) all’ospedale U. Parini è stata fornita dalla Protezione civile nazionale per il tramite della Protezione regionale ed è stata realizzata a nodovest del Parini lungo via Parigi.