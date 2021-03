Su ferrata tra neve e gelo, salvati dal Soccorso alpino

La squadra del Soccorso alpino in aiuto dei ferratisti

Tre escursionisti esperti ma forse poco attenti alla lettura delle condizioni climatiche sono rimasti bloccati nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 marzo, lungo una via ferrata in Valgrisenche, a 2.700 metri di quota.

Sul posto sono intervenuti, in elicottero, medici del 118 e guide del Soccorso alpino valdostano-Sav. Per trarli in salvo sono state necessarie tre verricellate.

Nessuno dei tre ha avuto bisogno di intervento sanitario. "Nonostante le giornate di meteo favorevole, le condizioni in quota sono ancora invernali con presenza di neve e temperature anche basse", evidenziano dal Soccorso alpino.