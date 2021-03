Formento Dojot eletto presidente Coordinamento Difensori Civici

Il Difensore civico della Regione, Enrico Formento Dojot, è stato eletto con mandato biennale presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'Ufficio di Presidenza è altresì composto dal Difensore civico della Basilicata, Antonia Fiordelisi, e dal Difensore civico della Regione Toscana, Sandro Vannini, in qualità di Vice Presidenti.

"Ringrazio i colleghi per la fiducia rinnovatami, dopo due mandati come Vice Presidente, che intendo ripagare al meglio - osserva Formento Dojot - mettendo in campo l'esperienza acquisita a livello nazionale e internazionale, nonché quella, che ritengo fondamentale, sul territorio valdostano. Il Coordinamento sarà impegnato su parecchi dossier di stretta attualità: penso, ad esempio, al tema delle funzioni di Garante della salute, previste dalla legge Gelli e, ovviamente, all'emergenza sanitaria e alle sue varie e dolorose implicazioni. Ritengo, altresì, che la Difesa civica debba dialogare proficuamente con le Istituzioni, accreditandosi come soggetto attivo e propositivo".