Avviato l’intervento conservativo del viadotto ‘Montbardon’ a Morgex

Anas ha avviato l’intervento di risanamento conservativo del viadotto ‘Montbardon’, al km 131,500 della strada statale 26 “della Valle d’Aosta” a Morgex .

Il programma dei lavori sull’infrastruttura, che sovrappassa il fiume Dora Baltea per una lunghezza di 45 metri, prevede il ripristino dello strato superficiale copriferro, l’impermeabilizzazione dell’impalcato con ripristino del sistema di scolo delle acque, la ricostruzione dei giunti di dilatazione, la stesa di nuova pavimentazione e la sostituzione delle barriere laterali.

Durante lo svolgimento di alcune lavorazioni potrà essere attivato il senso unico alternato. L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori, il cui completamento è previsto entro il mese di giugno, ammonta a circa 920 mila euro.

