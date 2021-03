A' 'Les Anciens Rèmedes' le prix 'Réné Willien' 2020/21

Dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional d’Aoste, le Président de la Région Erik Lavevaz, l’Assesseur aux biens culturels, au tourisme, aux sports et au commerce Jean-Pierre Guichardaz et le représentant du Centre culturel René Willien Roberto Willien ont remis les prix aux lauréats de la XXVIe édition du Prix littéraire René Willien pour les années 2020 et 2021, organisée dans le cadre des Journées de la francophonie.

Ce prix – qui porte le nom d'un des grands promoteurs des traditions locales et des principaux chercheurs dans le domaine de la culture valdôtaine – récompense chaque année les éditeurs qui se sont distingués par la publication d'ouvrages relatifs à la Vallée d'Aoste et présentant un intérêt historique, culturel, social, géographique, ethnographique et scientifique, dont une partie du texte, au moins, est rédigée en français ou en francoprovençal.

Conformément au règlement en vigueur, le jury a attribué les prix suivants :

Le premier prix a été décerné au Centre d’études Les Anciens Remèdes pour l’ouvrage Jovençan. Histoire, vie et culture sur les bords de la Doire de Joseph-César Perrin.

Cette monographie exemplaire restitue la complexité de la réalité, en replaçant la petite histoire dans le cadre de la grande histoire. La haute qualité de la recherche est encore rehaussée par la somptueuse présentation graphique de ce bel ouvrage.

Le deuxième prix couronne la Commune de Torgnon pour l’ouvrage Petit Monde. Un autre monde. Il museo etnografico di Torgnon. Le musée ethnographique de Torgnon, de Luisa Perotto.

La qualité de cette recherche ethnographique détaillée et la remarquable présentation graphique de cet ouvrage, qui est le fruit d’un long travail d’enquête, ont abouti à la présentation d’un volume qui constitue l’indispensable complément d’un projet muséal du plus haut intérêt.

Le troisième prix a été décerné ex-æquo à :

la Commune d’Avise pour l’ouvrage Hic sunt leones. Arte e architettura ad Avise dal Medioevo all’Ottocento de Sandra Barberi,

Le choix d’une réédition doublée d’une nouvelle piste de recherche a instauré un véritable dialogue entre les études d’hier et celles d’aujourd’hui ;

et à la Tipografia Valdostana pour l’ouvrage L’école de filage des dames chartreusines de Mélan en Faucigny e altri momenti di storia dell’istruzione del Ducato d’Aosta nel Sei e Settecento de Federica Pession,

Le jury a particulièrement apprécié l’originalité de la recherche et son étendue, ainsi que cet éclairage d’une démarche discrète, d’un aspect peu connu mais édifiant de l’histoire de la Vallée d’Aoste.

Pour ce qui est des mentions spéciales, le jury, reconnaissant en particulier la qualité des travaux présentés au concours, a voulu signaler les ouvrages suivants:

- La Vallée d’Aoste en Amérique. La Valdôtaine, Société de Secours Mutuel de New York de Stefania Roullet et Carlo A. Rossi, projet de l’A.V.A.S., Tipografia Duc ;

- Atlas des patois valdôtains APV/1 – Le lait et les activités laitières, sous la direction de Saverio Favre et de Gianmario Raimondi, Le Château Edizioni.