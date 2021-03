Ad Aosta il prezzo degli affitti calato del 6%

Ad Aosta la pandemia ha colpito il prezzo degli affitti che nel 2020 sono calati (-6%) anche se meno della media nazionale dei capoluoghi: -7,5%. I dati SoloAffitti, franchising immobiliare leader in Italia per l’affitto con oltre 300 agenzie, evidenziano come un’abitazione in affitto in città costi oggi 468 euro al mese di media contro i 495 registrati prima della crisi Covid-19. Con una discesa media dei prezzi del 10%, la periferia è la zona della città più colpita a causa dei ribassi di monolocali (-14% di canone a 300 euro) e trilocali (-10% per 450 euro al mese).

I prezzi medi in semicentro hanno subìto solo una lieve variazione negativa grazie alla salita del canone dei quadrilocali cresciuto del 3% (da 630 euro di media nel 2019 a 650 a fine 2020) che ha compensato il -5% dei monolocali (350 euro al mese) e il -4% di bilocali e trilocali. In centro prezzi invariati grazie – anche in questa zona - alle metrature più grandi come i quadrilocali che hanno visto incrementare il proprio prezzo del 4% raggiungendo i 700 euro mensili, all’opposto dei bilocali (-4% a 500 euro) e dei trilocali (-2%).

Bene le abitazioni in zona di pregio con canoni senza variazioni per bilo (550 euro), trilo (600) e quadrilocali (750) e in positivo per i monolocali che hanno raggiunto il +5% nell’ultimo anno passando dai 430 ai 450 euro mensili.

META’ DEGLI INQUILINI SONO COPPIE E AD AOSTA IN PREVALENZA PER LAVORO. Il 50% degli inquilini aostani sono coppie senza figli seguiti da coppie con figli (35%) e da persone che vivono da sole (10%). La maggior parte dei contratti d’affitto è motivato da ragioni professionali e per quasi tutti (80%) quella in affitto rappresenta l’abitazione principale. SoloAffitti ha registrato ad Aosta un una permanenza media degli inquilini nella stessa abitazione di 30 mesi contro una media nazionale di 27, collocando così la città tra i 10 capoluoghi di regione italiani con gli affittuari più fedeli alle abitazioni in cui vivono.

L’85% DEI CONTRATTI D’AFFITTO DI AOSTA È A CANONE CONCORDATO: Il contratto a canone concordato consente agli inquilini di pagare un prezzo d’affitto calmierato e ai proprietari di beneficiare di vantaggi fiscali come la cedolare secca al 10% e sconto IMU del 25%. Questa tipologia rappresenta l’85% dei contatti d’affitto ad Aosta tra concordato 3+2 (60%), concordato transitorio (20%) e concordato per studenti (5%). Il 15% utilizza invece un contratto libero 4+4, mentre nessuno quello completamente libero.