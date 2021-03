Sono 63 i nuovi casi positivi al Covid in Valle

Cresc il numero dei contagi nella nostra regione: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 63 nuovi casi positivi al Covid 19 a fronte di 214 persone sottoposte a tampone. Il totale degli attuali contagiati è salito a 453, ovvero 55 in più di ieri. Non ci sono stati decessi, pertanto il totale delle vittime resta 419.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Valle d'Aosta sulla base dei dati diffusi dall'Usl. I guariti sono otto mentre i ricoverati al Parini sono 26, di cui due in terapia intensiva; in terapia e isolamento domiciliare rimangono 426 persone.

L'Usl intanto fa sapere che nel mese di marzo, e soprattutto negli ultimi giorni, è stato registrato un significativo aumento degli accessi al Pronto soccorso, che superano quotidianamente ormai le 100 unità nelle 24 ore. Numeri che rappresentano una sostanziale 'normalità' nei periodi di ordinaria emergenza ma durante la pandemia diventano un problema per la gestione dei flussi, perché ai pazienti in emergenza si sovrappongono quelli positivi al Covid o sospetti positivi. L'Usl fa appello alla popolazione "affinché si rechi in Pronto soccorso per reali emergenze e adotti un atteggiamento responsabile nell'utilizzare i servizi in maniera appropriata" al fine di "evitare che il sovraffollamento del Pronto soccorso in periodo di pandemia sia ulteriore fonte di contagio e impedisca le cure adeguate ai pazienti che si presentano in emergenza urgenza".