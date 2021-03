Sabato e domenica Libera VdA scende in piazza nel ricordo delle vittime delle mafie

Ricorre sabato 20 e domenica 21 marzo la 26esima Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie e Libera Valle d'Aosta scende in piazza per ricordare alla comunità i nomi delle tante vittime innocenti delle mafie.

L’evento, intitolato 'A ricordare e riveder le stelle' e patrocinato dal Comune di Aosta, si svolgerà in piazza Chanoux ad Aosta domani sabato 20 e domenica 21 marzo dalle ore 9,30 alle ore 17,30. Per l'intera durata della manifestazione di Libera sarà allestito un banchetto informativo della Associazione e Prodotti di Libera Terra, alle ore 10,45 si svolgerà la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia.

“A ricordare e riveder le stelle” è lo slogan scelto, che racchiude molti significati. ‘A ricordare’, ricordare dal latino un’etimologia che ci restituisce un duplice significato: re-indietro, ma anche ‘nuovamente’ e con cuore. Richiamare nel cuore coloro che hanno perso la vita per mano mafiosa, ‘tornare’ e essere ‘nuovamente’ ricordati per rivivere nella nostra capacità di fare memoria. Il passaggio dal ricordo alla memoria ci dà la possibilità di interrogare insieme il passato, per esprimere la cura e la responsabilità di cui è intriso il nostro impegno nell’oggi e nel domani.

‘Riveder le stelle’ citando l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, a settecento anni dalla sua morte. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, così il sommo poeta saluta i suoi lettori alla fine del viaggio nell’inferno. Il desiderio di ‘riveder le stelle’ e di uscire dall’inferno della pandemia, dopo un anno di isolamento e distanziamento, è un desiderio forte tra tutti i cittadini.

Il titolo della Giornata vuole dunque essere un inno alla vita, allo sguardo verso un orizzonte migliore da costruire insieme, a partire dalla memoria di chi quella vita ci ha lasciato.