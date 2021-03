Vicinanza a tutti i valdostani colpiti dal virus

«Nell'ultimo anno la Valle d'Aosta ha pianto 418 morti, vittime del Covid. A tutti i valdostani che non sono sopravvissuti alla pandemia e alle loro famiglie va oggi il nostro pensiero.» Così il gruppo consiliare Pour l'Autonomie in occasione della Giornata nazionale in onore delle vittime del Covid, che ricorre oggi, giovedì 18 marzo 2021.

«Esprimiamo la nostra vicinanza a tutti i valdostani che sono stati colpiti dal virus - aggiungono i Consiglieri Marco Carrel, Mauro Baccega e Augusto Rollandin -: a tutti coloro che non ce l'hanno fatta, a tutti coloro che si sono ammalati e hanno dovuto affrontare la sofferenza di una malattia sconosciuta e che genera quindi maggiore paura, alle tante persone che hanno dovuto stare in isolamento, a tutti gli operatori sanitari e ai volontari che da oltre un anno si stanno adoperando per gestire l'emergenza, alle tante persone che hanno subito un lutto vogliamo esprimere oggi, in questa giornata, la nostra solidarietà. Purtroppo la pandemia è ancora tremendamente di attualità, anche nella nostra regione, dove i numeri sono sempre più preoccupanti. Così come è sempre più allarmante la crisi che si è generata dalla gestione dell'emergenza.»

Il gruppo consiliare Pour l'Autonomie chiede quindi al Governo regionale di adoperarsi per un monitoraggio sanitario, economico e sociale più puntuale e più attento, e di adottare al più presto le giuste misure per la gestione sempre più urgente di un presente difficile per tutta la comunità valdostana e, al contempo, di lavorare a politiche utili per disegnare il futuro della nostra regione.