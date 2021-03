Approfondimenti sulle bozze di legge per la gestione del lupo in Valle

Sono due le iniziative legislative riguardanti la presenza del lupo nella nostra regione, depositate in Consiglio Valle, che saranno oggetto di un approfondimento tecnico di tipo giuridico.

Lo ha riferito oggi Albert Chatrian, presidente della terza Commissione consiliare 'Assetto del territorio' dopo l'audizione del coordinatore regionale del Dipartimento legislativo a proposito del disegno di legge varato dalla Giunta e della proposta avanzata dai gruppi di opposizione Lega Vallée d'Aoste e Pour l'autonomie.

"E stato fatto un inquadramento generale dal punto di vista giuridico - ha spiegato Chatrian - bisogna ora verificare una serie di aspetti anche per non uscire dal quadro delle deroghe previste dalla normativa europea, in linea con quanto già approvato dai colleghi di Trento e Bolzano".

Secondo il presidente della commissione "l'obiettivo è quello di garantire l'adozione di una legge che sia utile alla conservazione della specie lupo in modo compatibile con la presenza umana sul territorio e che sia applicabile fin da subito". La terza commissione oggi ha anche nominato i relatori di due proposte di legge: Paolo Cretier (PCP) relazionerà sull'iniziativa legislativa riguardante la gestione dei rifiuti, presentata dal gruppo Progetto Civico Progressista, mentre Paolo Sammaritani (Lega VdA) è il relatore della proposta sulle libere professioni e equo compenso, depositata dal grupppo leghista.