Trentatré nuovi contagi, tornano a salire i numeri del Covid in Valle

Sono 33 su 206 persone sottoposte a tampone, i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta a fronte dei venti individuati ieri su 283 test.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria redatto dalla Regione in base ai diffusi dall'Usl. Le guarigioni sono state undici dai ieri; i contagiati attuali sono 230, ovvero 22 in più di ieri.

Restano 12 i pazienti ricoverati nei reparti Covid all'ospedale Parini di Aosta e sono due quelli in terapia intensiva; in isolamento e terapia domiciliare rimangono 216 contagiati.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 429 controlli senza rilevare violazioni alle norme anti pandemia.

Per il momento, comunque, l'ospedale 'Parini' di Aosta resta sotto la soglia di allarme per quanto riguarda i ricoveri di pazienti colpiti dalla pandemia. La situazione è sotto controllo sia per i pazienti ricoverati nel reparto Covid-1 sia per quelli in terapia intensiva: l'occupazione dei posti letto da parte di casi positivi è del 4% in area medica e del 10% in terapia intensiva.