Aiuti all’apicoltura per i danni da avversità atmosferiche nel 2019

Approvati dalla Regione i criteri per la concessione degli aiuti al settore dell’apicoltura per le perdite di produzione dovute alle avversità atmosferiche verificatesi nella primavera del 2019, sono aperti i termini per la presentazione della domande.

Sono quindi stati sbloccati i contributi che non era stato possibile erogare lo scorso anno a causa del regime di ordinaria amministrazione; le risorse a disposizione per l’erogazione dei sostegni ammontano a 100 mila euro

Agli aiuti, previsti ai sensi della legge regionale del 2016 'Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale', sono ammesse le PMI apistiche operanti sul territorio regionale e iscritte alla Banca Dati Nazionale Api nella sezione commerciale. L’entità del sostegno, a fondo perso e in regime “de minimis”, è fissato fino a un massimo di 20 euro ad alveare.

Gli aventi diritto possono presentare domanda a partire da lunedì 15 marzo a venerdì 30 aprile allo Sportello unico dell’Assessorato.

I criteri per la concessione degli aiuti e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet della Regione, sul canale tematico 'Agricoltura' al seguente link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>agricoltura/per_gli_<wbr></wbr>agricoltori/apicoltura/aiuti_<wbr></wbr>avversita_atmosferiche_i.aspx<wbr></wbr>.

A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, le domande dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC). Per eventuali informazioni sulla compilazione è possibile contattare i referenti dell’Ufficio apicoltura (0165/275298 – 366/5622363), mentre per chiarimenti sulle modalità di presentazione gli interessati possono rivolgersi allo Sportello unico (0165/275267 o 275279).