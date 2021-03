Come scegliere la fragranza maschile perfetta

Per molti uomini, i profumi e le fragranze sono un territorio inesplorato. L'olfatto in realtà innesca sia emozioni che la memoria molto più della vista e del suono, quindi ogni uomo che evita di indossare un profumo perde un “accessorio” importante nella sua presentazione. "Il profumo è straordinariamente importante per dire alle persone chi sei e in cosa credi", afferma Chandler Burr, critico di profumi e uno dei principali esperti di fragranze. Prestare attenzione a ciò si indossa e il profumo diventa il biglietto da visita olfattivo. Ecco un semplice guida a tutto quello che si deve sapere sui profumi prima di andare in profumeria e scegliere la fragranza perfetta.

Eau de … quale scegliere?

La colonia è diventata sinonimo dei " profumi uomo ", ma in realtà non denota il genere, è semplicemente un tipo di fragranza. Siamo abituati a pensare che il “profumo” sia per le donne e “la colonia” per gli uomini, ma questo è solo marketing, le fragranze sono senza genere. Alla fine, se piace o meno l'aroma determinerà quale profumo diventerà il “biglietto da visita” di ogni persona.

Ci sono cinque livelli di concentrazione, tutti stampati sull'etichetta, che determinano la durata della fragranza.

Profumo: 20-30 % di essenze. In italiano, è chiamato anche estratto di profumo. È la più alta concentrazione di profumo, il resto è alcol concentrato, è anche la più costosa. Un piccolo spruzzo può durare 24 ore e più.

Eau de parfum: 15-20% di essenze. Questa è la diluizione più comune e molto probabilmente ciò che acquisterete. Durerà dalle cinque alle otto ore.

Eau de toilette: 5-15% di essenze. Questo è uno spray leggero con essenze delle note profumate sciolte in alcool. L’eau de toilette è più economica dell'eau de parfum e generalmente dura solo un paio d'ore.

Colonia: 2-5% di essenze. "Eau de Cologne" era una fragranza di oli essenziali dissolti in una soluzione alcoolica lanciata a Colonia, in Germania, nel 1709. Nel 20 ° secolo, le aziende di profumi iniziarono a offrire versioni più economiche e diluite delle loro fragranze esistenti chiamandole eau de cologne. Il prezzo basso attirava gli uomini e oggi, ovviamente, la colonia è diventata un termine generico per le fragranze indossate dagli uomini.

Eau fraiche: 1-3% di essenze. Il termine tradotto dal francese, significa acqua fresca. Nella composizione di questo cosmetico ci sono ingredienti delicati che idratano la pelle. La concentrazione di essenze profumate non superano mai il 3%.

Come acquistare una fragranza

I profumi reagiscono in modo diverso al diverso pH della pelle, quindi ciò che ha un buon profumo su qualcuno, non avrà lo stesso aroma su di sé. Per acquistare correttamente una fragranza, si dovrà effettivamente indossarla. Si possono indossare fino a quattro fragranze in una volta, sul polso sinistro e destro, sull'interno del gomito sinistro e destro. Prima di decidere quale fragranza indossare per poi scegliere, usare quelle carte assorbenti che si trovano in profumeria per scegliere le quattro che piacciono di più.

Prendere nota di quale e dove, e poi durante la giornata annusare come ogni profumo si sviluppa nel corso del suo ciclo di vita. Apprezzare la nota di testa non significa necessariamente che apprezzerai anche le note di cuore e di base. Provare a sentire i profumi indossati a un minuto, cinque minuti, 15 minuti, mezz'ora, un’ora, due ore, tre ore e cinque ore dopo l’applicazione. Per sapere se hai trovato il profumo giusto, non limitarti a stare seduto e annusare le braccia. Vivere la giornata attiva come al solito e annusare all'improvviso, così si troverà la fragranza giusta.

Le fragranze da uomo

Donne e uomini usavano esattamente le stesse fragranze. Una chiara divisione di genere è stata fatta nel XVIII secolo, quando i profumi iniziarono a essere prodotti su larga scala e lentamente si trasformarono da un prodotto di lusso a un cosmetico a disposizione di un ampio pubblico. I profumi da uomo combinano:

Accordi agrumati - sono spesso dedicati a uomini che praticano sport e giovani pieni di energia.

Accordi legnosi e speziati - sono caldi, intensi e conferiscono alle composizioni un'espressione profonda. Molti profumieri li combinano con note di cuoio, in questo modo creano profumi molto eleganti, perfetti per gli uomini che apprezzano i classici.

Accordi orientali - sono sensuali e misteriosi. Incuriosiscono, attirano l'attenzione, deliziano con una combinazione di note dolci e amare.

Accordi di felce - sono stati sviluppati appositamente per uomini moderni e sicuri di sé. In tali accordi si possono sentire una base di agrumi combinata con muschio, patchouli, timo, rosmarino, basilico e lavanda.

Accordi di cuoio - molte fragranze maschili eleganti e classiche sono basate su miscele di pelle. Sono accordi molto caldi, in cui si percepiscono chiaramente gli aromi associati alla pelle. I profumieri di solito ottengono questo effetto usando la resina di benzoino, che dà l'aroma della pelle combinato con il fumo. Spesso questi profumi sono completati da note di zibetto, muschio, legno di cedro e vaniglia.