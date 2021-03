Occhio alla truffa dello Spid, Postepay Evolution ultima frontiera del phishing

La Postepay Evolution sotto attacco dei truffatori. Questa volta il tentativo è più subdolo, niente più e-mail contenenti grossolani errori di italiano. Il tentativo di carpire i dati creato ad arte dai truffatori è quasi credibile perché va a toccare un argomento ormai caro a tutti, vale a dire lo Spid.

La mail richiede di procedere con un aggiornamento pena l’impossibilità di utilizzare la Postepay Evolution a causa di modifiche alle condizioni contrattuali che devono essere accettate dall’utente.

Se si procede con l’aggiornamento la carta o il conto saranno svuotati d’immediato. Ricordiamo ai consumatori che fossero stati coinvolti in questa truffa che è precios obbligo di Poste Italiane quello di riaccreditare sul conto le somme disconosciute a meno che non vi sia sospetto motivato di frode. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons VdA all’indirizzo: info@codaconsvda.it recapito telefonico 0165238126