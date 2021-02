Sospetta 'Variante inglese' del Covid, alla scuola di Montan di Sarre una classe in quarantena

Saranno eseguiti domattina venerdì 26 febbraio tamponi antigenici a bambini, docenti e tutti i dipendenti della scuola elementare a Montan di Sarre.

E' stato infatti stato registrato, nell’ambito delle attività legate al tracciamento dei contatti (contact trancing) del primo paziente valdostano affetto dalla 'variante inglese' del coronavirus, un caso positivo al Covid-19: si tratta di una bambina frequentante la seconda classe della scuola primaria di Montan che ha avuto contatti con il paziente, ultrasettantenne. Il referto della piccola paziente è stato ora inviato a Torino, all’Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, per il sequenziamento.

In via precauzionale e in attesa del referto, le Autorità sanitarie e scolastiche hanno attivato la quarantena per l’intera classe e predisposto, già per domani mattina, l’esecuzione dei tamponi a tutti gli alunni e al personale, in un’unità mobile presso la scuola. Nido e Scuola materna di Montan non sono interessati dal tracciamento a mezzo tampone e i bimbi potranno recarsi in classe normalmente.

Come da protocollo, sono state attivate tutte le procedure previste per il contenimento del virus e delle sue varianti – dichiarano il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, l’assessore alla Sanità, Roberto Alessandro Barmasse e l’assessore all’Istruzione, Luciano Caveri. Dal punto di vista sanitario, la situazione è monitorata e sotto controllo ed è quindi fondamentale eseguire i tamponi sui possibili contatti. Invitiamo i genitori, i docenti e i familiari a mantenere la giusta attenzione al rispetto delle misure di sicurezza da seguire.

Le Autorità sanitarie proseguono il contact trancing nei confronti degli altri e ulteriori contatti avvenuti da parte del nucleo familiare del primo paziente valdostano risultato positivo alla 'variante inglese' Covid.