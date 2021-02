Grave climber 30enne caduto mentre arrampicava sopra Quart

Intervento in elicottero del Soccorso alpino valdostano-Sav e del 118 alla base della falesia di Vollein a Quart, oggi alle ore 12 circa, per il soccorso ad un climber caduto durante una sessione di arrampicata.

Si tratta di un trentenne valdostano - di cui non sono state rese note le generalità - che ha riportato un trauma cranico che, dopo le prime cure e in seguito alla diagnostica di Pronto Soccorso, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini in prognosi riservata.

In base a quanto ricostruito dal Soccorso alpino, il valdostano scalava da primo mentre un'altra persona, in basso, lo assicurava. Per motivi da chiarire ha perso l'equilibrio ed è precipitato per tre o quattro metri. Lo 'spit', il tassello sottostante, fissato nella roccia, a cui era assicurato, ha poi fermato la caduta.