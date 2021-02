Oyace: Comune aderisce a Giornata gentilezza a neonati

E' in calendario il prossimo 21 marzo, in occasione dell'inizio della Primavera, la Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, alla quale ha aderito, tra i primi in Italia, il Comune di Oyace. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto nazionale 'Costruiamo gentilezza' e ha come obiettivo l'accrescimento del "benessere delle comunità mettendo al centro i bambini" e sarà un'occasione, per tutti i comuni Italiani, per dare il proprio benvenuto istituzionale ai bambini nati nel 2020.

L'adesione è partita su iniziativa del sindaco, Stefania Clos, dietro la proposta dell'assessore alla Gentilezza, Gilberto Chenal oltre che dell''ambasciatore locale' di Costruiamo gentilezza, Gianna Lisitano.

Per l'amministrazione comunale si tratta di "una importante occasione per accogliere ed omaggiare i nuovi nati nel 2020, e nel nostro caso anche quelli del 2019". Il 21 marzo prossimo all'unico nuovo nato nel 2020 verrà consegnata, oltre alla chiave della gentilezza realizzata dai bambini della scuola primaria di Oyace, anche una 'pouetta'. Alla cerimonia saranno presenti i neo maggiorenni a cui sarà consegnata copia della Costituzione. Per aderire alla Giornata i comuni valdostani interessati hanno tempo sino al 10 marzo.

"In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, dare il benvenuto al nostro futuro attraverso la Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza, di cui il presente di tutti i cittadini ha bisogno per ripartire" spiegano dall'associazione Cor et Amor, che coordina l'attuazione del progetto nazionale.