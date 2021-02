Sole e temperature miti

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: L'approfondimento di una saccatura atlantica verso la penisola iberica determina fino a lunedì correnti meridionali verso la Valle

d'Aosta, con tempo soleggiato in montagna e qualche annuvolamento nelle valli; in seguito un campo anticiclonico sull'Europa

centrale porterà tempo soleggiato per buona parte della settimana.

SABATO 20 FEBBRAIO

Soleggiato in montagna, annuvolamenti nelle valli, in dissipazione nelle ore centrali. Temperature: in lieve aumento in montagna. Pressione: in lieve aumento. Venti: 3000 m deboli sud-occidentali in rotazione da S; brezze nelle vall