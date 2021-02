Bar aperto oltre le 18, arriva la polizia e gli avventori scappano come ladri

Già sanzionato a gennaio perchè serviva clienti al tavolo (era zona arancione ed era consentito il solo asporto) e lui non indossava la mascherina, torna nei guai per aver nuovamente violato le norme anti Covid il titolare dello Star Caffé di Aosta, in via Saint-Martin de Corléans, nei pressi dell'ospedale Parini.

Oggi dopo una segnalazione la polizia è arrivata nel locale che era ancora aperto alle 18,45 ovvero in violazione dell'orario consentito dalla 'zona gialla' e alla vista degli agenti arrivati a bordo di una Volante è scattato il fuggi-fuggi generale dei clienti, una quindicina di giovani secondo la polizia, che se la sono dati a gambe come ladri colti in flagranza di reato.

Ora sono in corso verifiche per eventuali sanzioni nei confronti del titolare e di due dipendenti; la questura valuterà inoltre se disporre la chiusura temporanea dell'attività considerato che si tratta della seconda violazione palese.