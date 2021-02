Coprifuoco violato, ubriachezza e resistenza alla polizia, quattro denunce

Per violazione del coprifuoco dalle ore 22, la polizia ha sanzionato il titolare di un'attività commerciale ambulante e tre clienti a cui stava somministrando alcolici. I fatti sono avvenuti nel parcheggio di località Sogno, a Saint-Christophe, la notte scorsa. Due avventori sono inoltre stati multati per manifesta ubriachezza.



L'esercente è un uomo di 44 anni residente in Valle d'Aosta. Per lui sono scattate anche la chiusura provvisoria dell'attività commerciale, la sanzione per il mancato utilizzo della mascherina e quella per imbrattamento del suolo pubblico prevista dal codice della strada. I poliziotti lo hanno anche denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

La polizia stradale di Pont-Saint-Martin ha invece sanzionato un ragazzo residente in Liguria perché trovato a bordo di autovettura priva di targhe e documenti.

Gli agenti, impegnati in servizi di pattugliamento autostradale, nei pressi di Verres hanno notato una Fiat Punto di colore grigio in sosta in corsia di emergenza dalla quale spuntava una vistosa bandiera di colore arancione. L’auto era carente di componenti essenziali quali passaruota, parafanghi posteriore e targhe e all’interno dell’abitacolo, spoglio e privo di sedili, si trovavano vari pezzi di altre autovetture.

I poliziotti hanno effettuato controllo ravvicinato riscontrando che all’interno del mezzo, sotto una coltre di coperte, c’era un uomo assopito. Dopo essersi sincerati del suo stato di salute, gli agenti hanno appreso dal ragazzo che è originario di un paese ligure e che la notte precedente aveva partecipato a una gara su pista da ghiaccio a Crevacol di Saint Rhemy en Bosses, al termine della quale si era messo in viaggio per raggiungere la sua residenza in Liguria.