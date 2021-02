Pavimentazione a basso impatto acustico lungo la SR 20 di Gressan

La nuova pavimentazione in asfalto fonoassorbente, considerata sperimentale in quanto adottata ad oggi in pochissime realtà in Italia, ha subìto importanti fenomeni di precoce degrado a poche settimane dalla stessa, tali da procurare disagi e lamentele da parte dell’utenza.

Nelle more dell’individuazione delle cause del degrado, l’Amministrazione regionale ha provveduto, già nello scorso mese di novembre, tramite l’appaltatore, al rifacimento di diversi tratti degradati sostituendo l’asfalto fonoassorbente con un conglomerato bituminoso “tradizionale”.

Nell’attesa dell’esecuzione dell’intervento di carattere definitivo che verrà realizzato nella prossima primavera, quando le temperature consentiranno di assicurare una stesura ottimale, l’Amministrazione ha provveduto a richiedere all’impresa appaltatrice un monitoraggio giornaliero del tratto stradale in oggetto, con la periodica pulizia completa della carreggiata dal materiale disgregato.

È inoltre in corso l’analisi delle cause che hanno determinato la criticità, al fine di poter proporre alla Direzione lavori una soluzione tecnico-operativa risolutiva.

Si evidenzia, infine, che tutte le operazioni descritte e quelle che verranno nel frattempo cantierizzate, compreso il completo rifacimento del tratto in questione nella primavera 2021, saranno a totale carico dell’Appaltatore e non determineranno quindi costi aggiuntivi per l’Amministrazione regionale.