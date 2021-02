Dal 13 febbraio il Forte di Bard apre al pubblico anche al sabato e alla domenica

A partire da sabato 13 febbraio il Forte di Bard aprirà al pubblico anche al sabato e alla domenica, dalle ore 10 alle 18, come già avviene per i giorni feriali, dal martedì alvenerdì. Gli orari saranno in vigore sino al 28 febbraio.

Confermata l’abituale chiusura al lunedì; l'offerta espositiva comprende al momento la possibilità di visitare il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere con la nuova mostra 'La memoria dell’Aosta'.

Il Sacrario del 4° Reggimento Alpini e il Museo delle Alpi con la mostra 'La montagna titanica' di Renato Chabod che è stata prorogata sino al 28 marzo.

Le Prigioni sono temporaneamente chiuse mentre l’apertura delle nuove mostre in fase diallestimento sarà resa nota nei prossimi giorni. La Caffetteria di Gola e il ristorante La Polveriera sono regolarmente aperti.

Per offrire un’opportunità di svago e arricchimento culturale in un momento così difficile, il Forte di Bard ha previsto un’iniziativa speciale rivolta al pubblico più giovane.

Sino a venerdì19 febbraio, i visitatori dai 6 ai 18 anni potranno accedere ad ingresso gratuito, come avvienedi norma per la fascia d’età dai 0 ai 5 anni.