La Segretaria Generale Cisl ai funerali dell'ex presidente del Senato

“Franco Marini ha fatto tanto per la Cisl e per il nostro Paese. Da subito ha scelto di stare nella sua vita dalla parte dei più deboli, dei lavoratori, degli anziani, dei giovani". Così oggi la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha ricordato a Roma al termine dei funerali, l’ex presidente del Senato Franco Marini. "Oggi - ha detto Furlan in un discorso commosso - vorrei ricordare e salutare l'amico Franco, riferimento costante per tanti di noi. E’ stato un grande Segretario Generale della Cisl, uno dei più amati e stimati. Aveva un grande rispetto per le persone a partire da quelli che tanto ha voluto rappresentare e cioè i lavoratori. Uomo del sindacato, delle istituzioni, padre nobile della Cisl. E’ stato un grande italiano. Era il nostro comandante, ha accompagnato la nostra vita sindacale per tanti anni. Anche quando ha avuto incarichi politici ed istituzionali ha sempre rispettato l’autonomia della Cisl, l’ha difesa da sindacalista, come segretario generale, e l’ha rispettata da politico e da uomo delle istituzioni".