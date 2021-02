Al via domande contributo attività teatrale 2021

Scade lunedì 1 marzo alle ore 17 il termine per la presentazione delle domande di contributo relative all’attività teatrale per l’anno 2021.

I contributi sono assegnati per progetti teatrali annuali e per progetti di formazione e avviamento al teatro intesi a perseguire i seguenti obiettivi: favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano, valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano, produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti, organizzare corsi di avviamento al teatro, organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico.

Oltre alle attività sopra riportate sono ammissibili attività di promozione e diffusione della cultura teatrale, intese come attività collaterali e non prevalenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, laboratori, formazione del pubblico, incontri, workshop, seminari e conferenze in materia teatrale.

I soggetti che possono presentare domanda di contributo, le modalità di presentazione e la modulistica sono indicati al sito internet della Regione al seguente indirizzo:

https://gestionewww.regione.<wbr></wbr>vda.it/cultura/Contributi/<wbr></wbr>contributi_attivita_teatrale_<wbr></wbr>i.aspx.

Per ulteriori informazioni contattare la Struttura attività culturali all’indirizzo e-mail:

attivita-culturali@regione.<wbr></wbr>vda.it.