Riapre il bar chiuso dai carabinieri; denunciata titolare Bar Lys a Pont St-Martin

E' guerra aperta, ormai, tra alcuni gestori di locali a Pont-Saint-Martin e le Forze dell'ordine incaricate di sanzionare chi viola le norme anti Covid. Chiuso ieri dai carabinieri della caserma di Donnas con ordinanza e sigilli del prefetto validi per 30 giorni, il Bar Lys di Katia Bertero ha riaperto questa mattina i battenti: "Devo lavorare, non posso stare a casa e queste ordinanze sono un'impiccagione", sostiene.

I carabinieri sono tornati al Bar Lys dopo le 11 e hanno fatto uscire i clienti avvisandoli che il locale è chiuso. Bertero ha informato i miltari dell'Arma che alle 17 riaprirà il bar ma a questo punto gli è stata notificata una denuncia penale per "innosservanza delle disposizioni dell'autorità". Ieri era stato chiuso anche il Bar Bivio, in via della Resistenza (mai nome di via fu più appropriato...): la titolare Francesca Pistono ha assicurato che venerdì riaprirà le porte ai clienti.