Andrea Visentin nuovo presidente Ordine Veterinari valdostani

Il dottor Andrea Visentin è il nuovo presidente dell'Ordine dei veterinari della Valle d'Aosta per il prossimo quadriennio 2021-2024. Laureatosi in Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Padova nel novembre 1998, ha maturato significative esperienze professionali in Svizzera e in Inghilterra ed è stato membro del Royal College of Veterinay Surgeons dal 2004 al 2010. Attualmente lavora a Impresa Verde Coldiretti Aosta. Al termine dell'Assemblea elettiva il seo presidente ha salutato e ringraziato "i colleghi per la buona partecipazione a queste elezioni telematiche: una novità assoluta per i medici veterinari valdostani e per il comparto sanitario".

Il 2020 si è infatti concluso con una procedura elettorale innovativa per l’Ordine dei veterinari della Valle d’Aosta. Sono infatti entrate a regime le novità introdotte dalla Legge 11 gennaio 2018 per il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (nota anche come Legge Lorenzin) che è intervenuta in modo rilevante in materia elettorale e sono state adottate le indicazioni del Decreto del ministro della Salute 15 marzo 2018, al quale è stato demandato il compito di definire le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne faceva parte, le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni avessero luogo con modalità telematiche.

La durata della consiliatura è passata da un triennio ad un quadriennio e il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno supplente, prevede ora la presenza di un iscritto nel Registro dei revisori legali al quale sarà affidato il ruolo di Presidente.

Il ministero della Salute, stante l’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed alla luce dei provvedimenti che imponevano e impongono limitazioni ai movimenti delle persone sul territorio nazionale, aveva raccomandato "la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini professionali, salvo che gli Ordini medesimi potessero garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche".

Proprio per questo, a fine novembre, la FNOVI-Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari Italiani aveva approvato un regolamento disciplinante le modalità operative per lo svolgimento, in modalità telematiche, delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali, individuando un 'Election day' nazionale che si è tenuto il 19, 20 e 21 dicembre 2020.

I 106 veterinari valdostani hanno eletto i sette membri del Consiglio direttivo e i due Revisori dei conti (più uno supplente) che rimarranno in carica per ilquadriennio 2021-2024; il 12 gennaio 2021 sono state designate le cariche sociali e sono state attribuite le deleghe. Le elezioni sono state caratterizzate da una buona affluenza (circa il 52% degli aventi diritto), con candidati uscenti riconfermati e nuovi ingressi nel Consiglio Direttivo.

Oltre al presidente, il Consiglio direttivo è composto dai seguenti membri:

vicepresidente Emilio Bazzocchi; tesoriere Ivan Milesi; segretario Sandra Ganio.

Consiglieri: Alberto Giudice, Laurenzia Delpiano Stefania Lazzaron - Veterinario Libero Professionista, animali d’affezione.

Il Consiglio direttivo sarà coadiuvato in questo quadriennio dal Collegio dei revisori dei conti costituito da Barbara Benetti e Federico Molino, con membro supplente Enrica Veysendaz.