Morto nella notte il medico Paolo Micali Bellinghieri, responsabile del Ser.D

“Con infinita tristezza comunichiamo che il dottor Paolo Micali Bellinghieri ci ha lasciati. Il decesso, probabilmente dovuto ad un infarto, è avvenuto questa notte”. Con una nota diffusa in mattinata il direttore generale dell'Usl Angelo Pescarmona, ei direttori sanitario Maruzio Castelli e amministrativo Marco Ottonello hanno annunciato la scomparsa del 57enne medico della Usl VdA di origini siciliane che dal giungo dell'anno scorso dirigeva il Servizio dipendenze-Ser.D.

Ieri giovedì 28 gennaio, poche ore prima della sua morte, i vertici sanitari avevano confermato a Micali Bellinghieri il rinnovo dell'incarico di responsabile medico al carcere di Brissogne. Lui però aveva detto di sentirsi "stanco, un pò sotto tono" e l'incarico era stato ridotto da un anno a cinque mesi.

“Abbiamo affidato al dottor Micali Bellinghieri la direzione del Ser.D - si legge nella nota - in considerazione delle sue competenze nel settore e dell’esperienza maturata all’interno della struttura valdostana dal 1998. Oggi salutiamo il collega e l’amico. Ottimo professionista, persona gentile, affabile, solare, ha dimostrato nel corso degli anni un’eccezionale capacità relazionale tale da ricondurre alla normalità attività difficili in settori particolari, come quello delle dipendenze in generale, delle tossicodipendenze e della sanità carceraria”.

La Direzione strategica, insieme a tutti i colleghi del Ser.D "esprime con sincero affetto il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia".