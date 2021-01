L'Olocausto commemorato dal Liceo Artistico di Aosta

In forma ridotta causa norme anti pandemia, ma non meno intensa e significativa: così il Liceo classico, musicale e artistico-Licam di Aosta ha organizzato il Giorno della Memoria 2021.

L’evento online - si legge in una nota - resosi necessario per poter essere offerto a tutte le classi dell’Istituzione sia in presenza che in DaD, è stato predisposto da un gruppo di studenti dei tre indirizzi, su sollecitazione della commissione formata dai docenti Efisio Blanc, Lorenzo Bona, Lucilla Chasseur, Davide Mancini, Daria Pulz e Maria Francesca Zanni".

Mercoledì 27 gennaio, in memoria della liberazione del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa "verrà proposta a tutte le classi la visione di un documentario tratto dal dvd 'A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1945', diffuso dall’Istituto per la storia del Movimento di liberazione in Italia. Seguirà il video della performance costituita dai lavori che sono risultati primi classificati al concorso per il Giorno della Memoria 2021: il brano musicale 'D’Accordo' di Gabriele Peretti della classe 3 A musicale, la poesia 'Io perdono' di Chiara Alfonsi della classe I A ordinario del Liceo classico e l’interpretazione artistica di Beatrice Briglia della classe 3 B del Liceo artistico, ispirati alle profonde riflessioni di Primo Levi sul complesso tema del perdono".

I lavori, premiati con un bonus libri, sono stati registrati e montati dallo studente del Liceo artistico Filippo Pontiggia, con la partecipazione degli allievi musicisti Stephan Masserano e Leandro Martinet (seguiti dal prof. Silvio Vuillermoz) e le voci recitanti di Noemi Ducly e Yasmine Hadiy.

Le produzioni degli alunni partecipanti, "che hanno ben impressionato la commissione per la loro alta qualità - conclude la nota - saranno disponibili a breve sul sito della scuola".