Dati e non chiacchiere sulla crisi economica causata dal Covid

Quanti sono i proprietari di attività alberghiere e commerciali che hanno dovuto chiudere nei periodi in cui la nostra regione era classificata come zona arancione? Lo chiede alla Giunta regionale il gruppo Pour l'Autonomie con un'interpellanza, primo firmatario Marco Carrel.

L'interpellanza presentata dai consiglieri Marco Carrel, Mauro Baccega, Augusto Rollandin mira ad avere una situazione chiara e nitidida alla luce anche che le più recenti analisi dicono che il comparto maggiormente penalizzato è stato il terzo settore: bar, ristoranti commercio.

In particolare i consiglieri di Pou l'Autonomie vogliono sapere quanti siano i dipendenti stagionali che non sono stati assunti dalle società di impianti di risalita e quanti siano i dipendenti stagionali assunti dalle varie attività commerciali per la stagione invernale 2020/2021 e quanti era nel quinquennio precedente.

"Vogliamo conoscere - aggiunge Carrel, capogruppo PA - quanti siano i liberi professionisti residenti per cui la libera professione è fonte di reddito primaria, che non hanno potuto esercitare la loro professione"

Conclude Carrel: "E' interssante sapere se i dati in possesso della Giunta siano oggetto di valutazione e quali ne siano le risultanze".