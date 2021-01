Laniece spieghi le intese con Governo Conte

Prendendo atto del voto di fiducia e quindi del sostegno che il senatore Lanièce ha dato al governo Conte, Pour l'Autonomie chiede quindi che vengano esplicitati i temi che il Senatore ha trattato con il Governo. Al momento di ufficiale abbiamo solamente il ritiro dell'impugnativa del Governo sulla legge regionale 11/2020, mentre sarebbe stato utile sollevare anche l'impugnativa dei dieci articoli della legge regionale 8/2020, la quale disponeva il conferimento di importanti risorse soprattutto al settore sanitario duramente colpito in questo momento storico. Davvero troppo poco per giustificare la fiducia ad un Governo che si è dimostrato distante e poco attento alle istanze della montagna, delle Autonomie e della Valle d'Aosta.

Gli argomenti cardini per la nostra Regione e da trattare con i vari Ministeri sono molti, tra cui sicuramente quello della CVA, questione che con il nostro gruppo consigliare abbiamo già ripreso e iscritto all'attenzione del prossimo consiglio Regionale, come la problematica degli impianti di risalita, che hanno bisogno di sostegno e di essere esclusi dall'applicazione della Legge Madia. Vi è inoltre la questione dei ristori per tutti gli operatori del settore turistico che sono in grave difficoltà in questo periodo. In questo senso ci siamo già espressi con una serie di interpellanze in Consiglio regionale e siamo pronti a riportare queste tematiche alla prossima riunione dell'assemblea consigliare perché è fondamentale per tutto il sistema economico e sociale della Valle d'Aosta trovare soluzioni e avere risposte dal Governo nazionale. Tra i dossier che aspettano risposte vogliamo ricordare la questione dei prezzi dell'Autostrada che rendono poco competitivo il nostro territorio, la questione dei Tunnel con i lavori necessari al Grand San Bernardo e al Traforo.

L'auspicio di Pour l'Autonomie è che il Senatore si faccia carico per un'attività più incisiva sul Governo per poter risolvere i problemi che abbiamo enunciato.