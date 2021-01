Arer comunica anche con App

"L’adozione dell’App si colloca nell’ambito della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, per perseguire una maggiore efficienza dell’Ente, e creare al contempo una maggiore interazione con gli utenti, permettendo loro di fruire di svariati servizi direttamente da casa". Ivo Surroz, presidente dell'azienda regionale edizia residenziale (Arer) commenta il nuovo servizio che mira, anche a facilitare gli inquilini nell’interazione con gli uffici dell’ARER, sia per le recenti restrizioni imposte a causa della pandemia in corso, ma soprattutto in vista di un allineamento con gli strumenti oggi a disposizione e che segneranno sempre di più nei prossimi anni le modalità di fruizione dei vari servizi.

A partire dal primo gennaio 202, infatti, l’Arer della Valle d’Aosta ha messo in funzione una applicazione - l’App HOUSING PLUS - che consente di interagire con i servizi online dell’Ente direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc.

Gli inquilini tramite l’app avranno la possibilità di prendere appuntamento presso gli uffici ARER, inviare richieste, fare segnalazioni, visualizzare i dati relativi ai propri contratti di locazione e alle proprie bollette.

L’App per smartphone e tablet può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store o dall’App Store di Apple. In alternativa, è possibile accedere direttamente all’Area Utenti del sito www.housingplus.it dal proprio pc.

Per accedere al servizio è necessario richiedere le credenziali agli uffici ARER, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.arervda.it, che dovrà essere consegnato, unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità, tramite e-mail (info@arervda.it), fax (0165 516612), posta ordinaria o consegna a mano.

Le credenziali verranno inviate esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo.